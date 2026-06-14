Край на 36-годишното чакане! Шотландия за първи път с три точки от победа, бивш вратар на Царско село капитулира (ВИДЕО)

Шотландия записа първа победа на световни футболни финали от 1990 г. насам! "Гайдарите" спечелиха първия си мач от Мондиал 2026 срещу отбора на Хаити с минималното 1:0, а единственото попадение в срещата реализира Джон Макгин (28') през първото полувреме. Настоящият Мондиал за Шотландия е първи за тях през XXI век, а последно се изявяваха на Мондиал 1998 във Франция, където завършиха на последно място в своята група с една точка.

Освен всичко шотландците успяха да оглавят класирането в своята група "С", като те за първи път постигнаха победа на световни футболни финали в ерата на "трите точки", тъй като последният им успех дойде на Мондиал 1990 срещу Швеция с 2:1, когато все още се присъждаха по два пункта.

Този двубой бе от срещите в груповата фаза, които се играят на територията на САЩ, където ще бъде изнесена и най-голямата тежест от шампионата на планетата. Домакин на мача е "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро, щата Масачузетс.

Още: Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026 - първи фаворит в удобно за гледане време (ОБНОВЕНА)

По-рано бе изигран и суперсблъсъкът от групата между Бразилия и Мароко, в който двата тима не се победиха и направиха равенство 1:1, с което дадоха шанса на "гайдарите" да се възползват и да оглавят временно класирането при успех срещу далеч по-скромния си съперник.

Срещата

Миналата седмица Хаити отстъпи в последната контрола преди Мондиала с 1:2 от Перу, допускайки късен обрат. Френският специалист Себастиан Мине, който води тима, реши днес да излезе с абсолютно същата единайсеторка, с която стартира и миналия уикенд, което имаше резон, тъй като титулярите му тогава успяха да поведат в резултата с попадението на стартиралия и днес Уилсон Исидор в 16-ата минута, а попаденията в своята врата получиха тогава чак в 81-вата и 84-ата минути. При хаитяните имаше и българска следа, тъй като под рамката на вратата стартира Джони Пласид, който пазеше за разформирования Царско село. На резервната скамейка пък бе Дюкенс Назон, който имаше период за 31-кратния роден шампион ЦСКА, предава БНТ.

Още: Пълна ТВ програма на Световното първенство по футбол 2026 - идват мачовете на фаворитите (ОБНОВЕНА)

В последната си контрола преди седмица "гайдарите" разпиляха Боливия с 4:0, като те я изиграха преди малко повече от седмица на 6-и юни (събота). Спрямо този двубой националният селекционер Стийв Кларк направи само една промяна и тогавашният титуляр Райън Кристи отстъпи мястото си на Джон Макгин. Иначе и четиримата голмайстори от проверката срещу южноамериканците - Скот Мактоминей, Лоурънс Шенкланд и Че Адамс, бяха на линия, за да участват на зеления килим от първия съдийски сигнал.

"Гайдарите" решиха да не изненадат никого и веднага поеха абсолютния контрол над събитията, притискайки съперника си дълбоко в неговата половина. Бен Доук отправи първия точен изстрел в 3-тата минута, а 60 секунди по-късно и Шенкланд изпробва късмета си, но шутът му срещна тялото на хаитянски бранител.

В 5-ата минута видяхме и първите наченки на нещо като атака от страна на символичните домакини в днешния мач. Халфът Луисиус Деедсон пое, видя коридор и изгодна възможност да стреля от дистанция, но го направи по безобразен начин и прати коженото кълбо в аут.

В 7-ата минута Робъртсън намери Мактоминей, който засече с глава, но вместо да свали топката ниско, той я удари с чело откъм долната част и тя прелетя високо над напречната греда.

Още: Лошото момче на шотландския футбол, което се превърна в символ на Евертън и Висшата лига

Четвърт час след началото Хаити стигна до най-чистото си положение от началото на двубоя. Белгард засече центриране в пеналтерията с глава и коженото кълбо облиза близкия страничен стълб от външната му страна. Британците отговориха мигновено и още в ответната атака Мактоминей разтресе с мощен шут гредата от свое дясно. Нататък чистите голови положения значително намаляха и "гайдарите" минаха към териториален превес, а хаитяните имаха две опасни слизания към съперниковата врата, завършили с центрирания.

Почивката за вода в средата на полувремето помогна повече на британците да вдигнат оборотите и така около половин час след началото капитализираха преимуществото си. Първо Че Адамс не успя от малък ъгъл да преодолее хаитянския страж Джони Пласид, след което топката се изтъркули около зоната на точката за изпълнение на дузпи, а там дебнеше Джон Макгин, който нямаше какво друго да направи освен да даде аванс на Шотландия.

В 35-ата минута хаитяните бяха близо до изравняването, предизвиквайки суматоха и балонно отбиване на топката от страна на шотландските бранители, но там не се намери кой да нанесе решителния удар. Дори обаче последното да бе станало, гол нямаше да има, тъй като атаката бе прекратена заради засада на Уилсон Исидор.

В 37-ата минута отново Исидор бе в епицентъра на събитията за символичните домакини и засече центриране от свободен удар, стреляйки с глава в аут.

В 39-ата минута дойде и първият жълт картон в срещата. Той бе за Жан-Рикнер Белгард, който играеше с много мотивация през целия двубой и в крайна сметка прегря, правейки прекалено грубо влизане отзад, завършило с удар не по топката, а по прасците на шотландски футболист.

Второто полувреме започна с нов жълт картон, а този път той бе за представител на европейците в лицето на Хики. Хаитяните от своя страна имаха силни откриващи моменти на втората част и седем минути след подновяването на играта те стигнаха до ъглов удар. В 55-ата минута Бен Доук бе длъжен да покачи, но заби удар от воле в тялото на бранител. Тази ситуация отприщи нов натиск на британците, които в следващите минути стигнаха до три последователни корнера.

След като измина час игрово време настъпиха най-силните минути за хаитяните и до голяма степен те диктуваха положението на терена, натиквайки изненадващо съперника си в половината му. Въпреки това головите ситуации липсваха, а нещата дори се развиха по вкуса на момчетата на Стийв Кларк, които се защитаваха много грамотно. Те дори имаха своите възможности на контраатака и откровено пропуснаха момента, когато трябваше да затворят мача, тъй като при втори гол пътят за Хаити наобратно ставаше меко казано безнадежден.

В 70-ата минута шотландците имаха претенция за дузпа, след като Мактоминей падна в наказателното поле при центриране от пряк свободен удар. Първоначално останаха съмнения, че е задържан, но впоследствие стана ясно, че футболистът на Наполи преигра и сам падна, а реферът Мустафа Горбал му спести откровено жълт картон за симулация.

В 77-ата минута Лени Джоузеф за първи път опита да разнообрази за хаитяните, стреляйки от дистанция, но го направи толкова вяло и леко, че за стража на "гайдарите" Ангъс Гън бе нужно просто да клекне и да неутрализира.

В 85-ата минута дойде големият шанс пред символичните домакини. Пиеро спечели въздушния двубой на границата на малката пеналтерия с Хендри и нанесе убийствен удар с глава, но топката прелетя встрани от вратата.

Оттук накъде?

Въпреки историческата си победа "гайдарите" оставиха немалко съмнения за бъдещото си представяне. Голямата цел пред тях е за първи път да преминат груповата фаза на голям турнир, но това може и да бъде трудно предвид, че тимът показа трудности в реализирането на положения, а от един момент нататък стана и прекалено сложно създаването на голови положения, което със сигурност може да окаже пагубно влияние срещу далеч по-класните тимове, които островитяните трябва да срещнат, а в мачовете срещу тях всеки гол ще бъде повече от ценен.

Все пак Шотландия ще влезе в предстоящия си мач срещу носителя на Купата на африканските нации Мароко на 20-и юни (сряда) като лидер във временното класиране на група "А" и тепърва ще видим дали британците ще имат аргументи за нов положителен резултат. Този мач ще бъде отново в нощния часови диапазон от 1:00 часа българско време, а заключителният сблъсък от груповата фаза е на 25-и юни (четвъртък) срещу Бразилия отново от 1:00 часа. Хаитяните пък първо ще срещнат петкратните световни шампиони (20.6), а след това играят с африканците (25.6).