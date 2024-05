Кристиано Роналдо избухна и класира Ал Насър на финал, но срещу най-големия кошмар (ВИДЕО)

Възпитаниците на Луис Кастро стартираха силно срещата. Техният натиск бе ознаменуван с гол в 17-ата минута, когато Роналдо се възползва от грешка при изнасянето на топката от съперника и със страхотен удар от воле я прати в опразнената врата за 1:0. До края на първото полувреме Мане удвои аванса на отбора си от дузпа.

След почивката статуквото се запази. Кристиано се разписа и в 57-ата минута. Той засече отблизо подаване на Абдула Ал Хаибари, за да оформи класиката. В заключителната фаза на сблъсъка състезателите на Ал Халеей намалиха пасива до две попадения.

На финала Ал Насър ще се изправи срещу Ал Хилал. В последните двубои "жълто-сините" записаха три последователни загуби срещу този съперник, в чийто състав се открояват имената на Александър Митрович, Сергей Милинкович-Савич и Малкъм.

Forget the #UCL and admire this Cristiano Ronaldo stunner🤯🤯🤯🤯🤯

pic.twitter.com/voxoBcuI48