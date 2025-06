Леверкузен извива ръцете на Ливърпул за Вирц, мърсисайдци готвят последна оферта за халфа

Ръководството на Байер Леверкузен извива ръцете на колегите си от Ливърпул за един от най-големите таланти в световния футбол – Флориан Вирц. Шефовете на германците вече са се примирили, че ще се разделят с 21-годишния офанзивен игра, но искат да извлекат максимума от трансфера му. Това не се харесва на босовете на английския шампион и те се готвят да изпратят последна оферта за него. Ако тя не бъде приета, то мърсисайдци ще се насочат към друг футболист.

Според информация на английския вестник „Дейли Мейл“ шефовете на Байер Леверкузен иска да получи минимум 118 милиона паунда за правата на Вирц. От Ливърпул са готови да отговорят на желанието на „аспирините“ като се очаква да изпратят официалната си оферта до няколко дни. Както е известно, до момента Леверкузен отхвърли няколко предложения на мърсисайдци за офанзивния полузащитник, който иска да подсили първенеца на Висшата лига.

🚨 Liverpool are set to make a FINAL offer worth £118m for Florian Wirtz this week after Bayer Leverkusen REJECTED a £113m bid.



(Source: @MailSport) pic.twitter.com/xy7jGOjG1Y