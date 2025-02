Леверкузен премаза игрово Байерн, но баварската машина не се счупи

Байер Леверкузен тотално надигра Байерн Мюнхен в дербито от 22-рия кръг на Бундеслигата, но срещата завърши 0:0. В хода на мача "аспирините" уцелиха две греди, а Мануел Нойер блесна с няколко намеси. Баварците демонстрираха самопожертвователна игра в отбрана. В нападение обаче не записаха нито един точен удар. За тима на Венсан Компани целта оправда средствата, тъй като остана на върха с 55 точки - 8 пред момчетата на Шаби Алонсо.

На "БайАрена" в първите минути чисти положения липсваха. В средата на полувремето Нойер изби изстрел на Виртц. При добавката Фримпонг уцели греда. Малко по-късно и Нейтън Тела бе спрян от напречния стълб. В 33-тата минута Флориан Виртц остана на косъм от това да прехвърли противниковия страж от сериозна дистанция. На почивката Байерн се оттегли без нито един отправен удар.

