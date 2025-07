В Испания го заличиха и се отрекоха от него, но той ще остане за още десетилетие напред

Голямата звезда на Атлетик Билбао Нико Уилямс в крайна сметка ще остане в клуба, и то за десетилетие напред! Националът на Испания подписа нов 8-годишен договор с баските, като контрактът влиза в сила от лятото на 2027 година и е с продължителност до лятото на 2035 година. Новината бе официално съобщена от клуба на Билбао, а с това се слага край на трансферната сага, вбесила много от феновете на Атлетик.

Нико Уилямс бе усилено свързван с трансфер в Барселона, като самият той настояваше да бъде продаден на каталунците. Това накара част от феновете на Билбао да се отрекат от Нико, а посланието им бе ясно: "И да си отидеш, и да останеш, вече загуби уважението ни". В крайна сметка каталунският гранд разбра, че няма да може да картотекира Уилямс при настоящата финансова ситуация в клуба, а Нико реши да остане в Билбао.

