Скръбна вест: Почина легендарен вратар, изтормозил Стоичков, Костадинов и компания

Часове, след като нападателят на Ливърпул Диого Жота загина в автомобилна катастрофа футболният свят отново потъна в скръб. Причината е, че легендарният вратар на Нигерия Питър Руфай е починал на 61-годишна възраст. Новината бе съобщена от световните медии. Бившият страж на „суперорлите“ си е отишъл от този свят в болницата, където е бил настанен през последните няколко седмици заради тежко заболяване.

Феновете на футбола у нас познават отлично Питър Руфай, след като той на два пъти изтормози националния отбор на България, начело с Христо Стоичков, Емил Костадинов и останалите от златното поколение. Както е известно, „лъвовете“ срещнаха Нигерия в първия си мач от груповата фаза на прословутото Световно първенство в САЩ през 1994 година. Тогава африканците спечелиха с категоричното 3:0, а Руфай извади няколко много опасни удара на Емил Костадинов. Христо Стоичков пък порази вратата на легендарния страж, но попадението не бе зачетено.

