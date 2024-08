Ливърпул иска да привлече герой от ЕВРО 2024

Ръководството на Ливърпул работи усилено по привличането на грузинския вратар Гиорги Мамардашвили. Според информации на Острова стражът на Валенсия ще остане под наем в испанския отбор до края на сезона, преди да се присъедини към мърсисайдци следващото лято.

Двата клуба преговарят за трансфер на стойност над 25,6 милиона паунда (30 милиона евро), като ще бъдат включени и бонуси, които предстои да бъдат договорени. Sky Sports News пък информира, че потенциалното привличане на 23-годишния играч няма никакво отношение към ситуацията с вратарите на „Анфийлд“ в момента.

Алисон е и ще остане №1 в състава на Арне Слот. Въпреки това от Ливърпул взимат предварителни мерки за деня, в който бразилецът ще се премести или пенсионира. Според мърсисайдци Мамардашвили, който ги е впечатлил с представянето си на ЕВРО 2024, има потенциал да наследи Алисон.

Преди дни пък новият мениджър на тима Арне Слот получи първи тежък удар, след като основната трансферна цел на Ливърпул пропадна (подробности четете в линка).

