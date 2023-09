Ливърпул сгази Астън Вила, нов блести с дебютен гол (ВИДЕО)

Двубоят започна отлично за домакините от Ливърпул, които поведоха още в третата минута. След центриране от корнер на Александър-Арнолд топката достигна до границата на наказателното поле, където Доминик Собослай с мощен удар в далечния ъгъл матира стража на бирмингамци.

Today marks Jürgen Klopp’s 300th @PremierLeague match with the Reds 💫 pic.twitter.com/7NmJhaNCZB

Двайсетина минути по-късно мърсисайдци поведоха с 2:0. След подаване на Салах към Дарвин Нунес нападателят стреля в гредата, а топката се удари в Мати Кеш и влезе във вратата на „виланите“. Малко преди края Ливърпул можеше да реализира трето попадение, но удар на Нунес отново срещна напречната греда.

Three goals and three points 🙌 pic.twitter.com/dra7pCTsh8