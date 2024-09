Манчестър Сити позлатява Ерлинг Холанд

Ръководството на Манчестър Сити води преговори с голямата звезда на тима Ерлинг Холанд за удължаване на договора му. Това съобщиха медиите в Англия. Според информациите разговорите между двете страни вървят много добре и е въпрос на време да бъдат финализирани.

Холанд има договор с Манчестър Сити до лятото на 2027 година. Шефовете на „гражданите“ обаче искат да удължат споразумението му. Поради тази причина те са склонни да му предложат и по-висока заплата.

Ако се стигне до нов контракт, то норвежецът ще стане най-скъпоплатения играч на Сити като ще получава по 24 милиона евро чисто на сезон. В договорът обаче ще има записана клауза за откупуване, за да може Холанд да държи бъдещето си собствените си ръце.

