След провала с Вирц: Байерн готви оферта за голямата звезда на Милан

Ръководството на Байерн Мюнхен бързо намери заместник на Флориан Вирц, който ще продължи кариерата си в английския Ливърпул. Както е известно, баварците искаха да вземат 21-годишния германски национал това лято, но той категорично отказа да премине на „Алианц Арена“ и избра офертата на мърсисайдци. След провала с Вирц Байерн ще се насочи към голямата звезда на италианския гранд Милан – Рафаел Леао.

On May 30, there was a meeting between Bayern and Rafael Leão's agents in Munich. Max Eberl has also already discussed the club's vision with the player in a phone call. Since then, there has been no further contact. Among concerns regarding Leão, Bayern see deficit in his… pic.twitter.com/iATNNTTJ3C

Според медиите в Германия Байерн е готов да предложи на Милан между 75 и 85 милиона евро за правата на Рафаел Леао. В тази сума ще влязат и редица бонуси, които „росонерите“ ще получат в зависимост от неговото представяне. Босовете на италианците не искат да се разделят с 25-годишното португалско крило, но са категорични, че няма непродаваеми футболисти и при добро предложение всеки може да бъде трансфериран в друг тим.

Since Nico Williams is closer to Barcelona and Bradley Barcola is closer to staying at PSG, Bayern have not given up on Rafael Leão. They are still attentive to his situation. So far there have been no offers or concrete steps. By late June/start of July Bayern are likely to… pic.twitter.com/4ZsRifeEIM