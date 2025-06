Скръбна вест! Почина легендарен голмайстор на световния футбол

Френската футболна легенда и европейски шампион от 1984 година Бернар Лакомб е починал два месеца преди да навърши 73 години. Скръбната вест съобщи пресслужбата на Олимпик Лион. Причините за смъртта не се разкриват. Със своите 255 гола нападателят е на второ място в листата на стрелците на френската Лига 1, като отстъпва единствено на Делио Онис, реализирал 299 пъти.

Лакомб е роден на 15-и август 1952-ра. Той е прекарал девет години в Олимпик Лион – от 1969 до 1978 година, след което се мести за един сезон в Сент Етиен, и завършва кариерата си в Бордо, където рита още осем години. За своята 18-годишна кариера Бернар Лакомб – макар и висок само 171 см, се превърна в истинска голова машина, вкарвайки 255 попадения в 497 мача в професионалния футбол (304 гола в 592 мача във всички турнири, включително в младежки и олимпийски отбори).

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris ce mardi soir le décès de Bernard Lacombe.



Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses proches, mais aussi les amoureux de l’Olympique Lyonnais et du football.



Adieu Bernard, vous étiez notre légende, le plus grand de… pic.twitter.com/z0rbeeJ2AN