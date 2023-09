Манчестър Юнайтед сключи изгодна сделка за "машина" от Мондиал 2022

27-годишният Амрабат, който бе един от най-добрите футболисти на Мондиал 2022 в Катар, ще премине на "Олд Трафорд" под наем за един сезон. В договора му обаче има заложена клауза за откупуване, която Юнайтед ще може да активира след края на кампанията.

"Дяволите" ще платят 10 милиона евро за Амрабат, а ако искат да го откупят, ще трябва да заплатят още 20 милиона. Други 5 милиона евро пък са заложени като бонуси в контракта. Така общата сума може да достигне 30-35 милиона евро (на този етап "червените" ще платят само 10).

Софиан Амрабат изкара три сезона и половина във Фиорентина. Той бе с основна заслуга и за достигането на "виолетовите" до финала в Лигата на конференциите. На Мондиала в Катар той бе един от най-добрите играчи за Мароко, както и един от най-добрите опорни халфове на първенството.

Още в началото на август се заговори, че Юнайтед ще стартира преговори за Амрабат, но едва в последните часове на трансферния пазар се стигна до конкретна оферта и сделка.

