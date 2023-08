Манчестър Юнайтед започва преговори за една от големите звезди на Мондиал 2022

Опорният полузащитник направи истински фурор на Мондиал 2022 в Катар, където бе с основна заслуга за добрата игра на Мароко и достигането до историческия полуфинал за африканската страна. Той не успя да си спечели трансфер през зимата, но сега почти със сигурност ще напусне Фиорентина.

Романо съобщава, че Амрабат не е бил повикан за предстоящия мач на Фиорентина. Предполага се, че причината за това може да е потенциалната негова продажба. "Червените дяволи" все още не са стартирали преговори за играча, но се очаква да го направят скоро.

Юнайтед иска да се подсили с нов халф, тъй като се очаква да се раздели с Фред и Дони ван де Бек. Самият Софиан Амрабат пък желае да премине на "Олд Трафорд" от самото начало и неговото намерение не се е променило. Остава Юнайтед да се договори с Фиорентина за трансферната му сума.

Само преди дни пък Манчестър Юнайтед подписа рекорден договор за 1 милиард долара.

