Мбапе прави нов "обратен завой" - остава в ПСЖ и подписва нов договор!

По-рано през деня от ПСЖ обявиха, че "след много конструктивни и положителни разговори" Мбапе е подновил тренировки с първия отбор. По-късно пък президентът на ПСЖ Насер Ал-Хелайфи заяви, че Килиан е "отдаден" на ПСЖ, каквото и да означава това.

BREAKING: Kylian Mbappe will stay and play for Paris Saint-Germain this season and is now expected to extend his contract at the club until 2025 🇫🇷 pic.twitter.com/x2GCK9r63b

Спортният журналист Фабрицио Романо пък информира, че Ал-Хелайфи се е захванал лично с преговорите с Мбапе за нов договор, като на масата стоят няколко опции. ПСЖ се надява Мбапе да остане, като от клуба са готови да му предложат нов договор, който да включва клауза и за потенциална раздяла през 2024 година.

Припомняме, че желанието на Мбапе бе да довърши настоящия си конктракт с ПСЖ до лятото на 2024 година, а след това да напусне клуба. Това обаче бе остро прието от ръководството, което настоя той да преподпише, или да напусне още сега - през 2023-а.

Сега изглежда по-вероятно Мбапе да остане в ПСЖ и отново да преподпише, както направи преди няколко години. Французинът и преди е променял позицията си на 180 градуса, като отряза трансфер в Реал Мадрид за по-висока заплата на "Парк де Пренс".

Nasser Al Khelaifi, taking care of the negotiations with Kylian Mbappé 🇫🇷



Talks described as ‘very positive’ after big tension in July — nothing done yet.



Different options being discussed, also potential exit clause for 2024 included into new deal.



PSG expect him to stay. pic.twitter.com/5QSdziut1F