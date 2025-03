Мбапе продължава да чупи рекорди в Реал! Изравни постижение на Кристиано и подгони чилийска легенда

Новата суперзвезда на испанския гранд Реал Мадрид - Килиан Мбапе, продължава да чупи рекорди в дебютния си сезон с екипа на „кралския клуб“. 26-годишният централен нападател реализира две попадения за „белия балет“ при трудния успех над Леганес в Ла Лига. По този начин френският национал счупи рекорд на Кристиано Роналдо и подгони знаменито постижение на чилийската легенда Иван Саморано.

От началото на кампанията Килиан Мбапе се представя на много високо ниво като вече има на сметката си 33 попадения за Реал Мадрид. Именно с толкова голове се отчетоха Кристиано Роналдо и Рууд ван Нистелрой в първите си сезони на стадион „Сантяго Бернабеу“. Номер едно в своеобразната класация е легендата на Чили Иван Саморано. Иван Грозни, както всички наричаха бившия нападател, реализира 37 попадения в дебютния си сезон с екипа на испанския гранд.

Oh What a “FLOP” Mbappe Is



Kylian Mbappé equals Cristiano Ronaldo's debut season goal tally at Real Madrid with 33 goals. pic.twitter.com/op4mGlvYMC