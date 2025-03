Мбапе счупи феноменален рекорд на Роналдо и го отпразнува в стил Кристиано

Килиан Мбапе записа името си в книгите с рекорди на Реал Мадрид! В събота французинът изигра ключова роля, отбелязвайки двата гола при успеха на мадридчани с 2:1 срещу Виляреал. Така той счупи един от рекордит на легендата на "кралете" Роналдо Назарио и го отпразнува, като пресъздаде емблематичното празненство на Кристиано Роналдо. Мбапе се разписа два пъти в рамките на шест минути срещу "жълтата подводница", за да изпревари Роналдо по брой голове в дебютния си сезон на "Бернабеу".

Бразилският Роналдо отбеляза 30 попадения във всички турнири през първата си кампания с "галактикос", но с бързия си дубъл Мбапе увеличи броя на головете си за сезона на 31 и го отпразнува със стил. Възприемайки марковото празнуване на съименника на бразилската легенда, Мбапе изпълни "Аз съм тук", за да отпразнува рекордния си гол.

Макар че французинът започна колебливо престоя си в Мадрид, успехът на трансфера на Мбапе вече е извън всякакво съмнение. Рекордът на Роналдо не беше единственият, който бившият играч на ПСЖ счупи. 31-ият гол на Мбапе вече означава, че той може да се похвали с един от най-добрите дебютни сезон в историята на Реал Мадрид.

По всичко изглежда, че Мбапе няма да спре да бележи скоро. Със 17 гола той е вторият най-резултатен играч в Топ 5 първенствата в Европа, като изостава само от бившия си съотборник и сънародник Усман Дембеле. Попадението на Мбапе се оказа ключово за Реал, като помогна на мадридчани да обърнат мача на "Естадио де ла Керамика", след като Виляреал откри рано в срещата. Победата изстреля действащите европейски шампиони на върха в Ла Лига, въпреки че те имат два мача повече от най-близкия си съперник Барселона.

Goals in first season with Real Madrid:



31 — Kylian Mbappé

30 — Ronaldo pic.twitter.com/WEj29eBtfm