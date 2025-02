Карло Анчелоти назова нападателя, който може да достигне рекордите на Кристиано Роналдо

Един от най-великите треньори в историята на футбола Карло Анчелоти изрази мнение, че Килиан Мбапе е способен да достигне невероятните голови рекорди на Кристиано Роналдо. Наставникът на Реал Мадрид направи този коментар след много силния двубой на Мбапе срещу Манчестър Сити в Шампионска лига, в който французинът отбеляза хеттрик за победата с 3:1, която класира "кралете" за 1/8-финалната фаза.

Попитан дали Мбапе е способен да достигне нивото на легендата на Реал и голмайстор №1 в историята на клуба Роналдо, Карло Анчелоти отговори следното: "Той има качествата да го стори, но ще трябва да работи усилено, защото Кристиано е поставил летвата много високо. Но Килиан е много ентусиазиран да играе за този отбор и е способен да достигне нивото на Роналдо. Въпреки това, няма да е лесно."

