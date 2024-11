Милан се върна на пътя на победите в Серия А! Нидерландец блести над всички

Милан постигна категорична победа с 3:0 над Емполи в двубой от 14-ия кръг на Серия "А". На “Джузепе Меаца” Алваро Мората откри резултата в 19-ата минута, а до почивката Тижани Райндерс удвои аванса на "росонерите". В 69-ата минута отново нидерландският полузащитник се разписа и уби интригата.

Така отборът на Пауло Фонсека се върна на пътя на успехите в Калчото след две поредни равенства (3:3 срещу Каляри и 0:0 срещу Ювентус). С 22 точки Милан заема седмото място във временното класиране. Емполи е десети с 16 пункта на своята сметка.

На старта на сблъсъка Мората и Малех тестваха късмета си, но не сполучиха. В 19-ата минута испанският централен нападател все пак изведе "росонерите" напред с хубаво воле. В следващите минути положения имаше и пред двете врати, макар че повечето бяха в полза на домакините.

Малко преди почивката Райндерс вкара за 2:0. В 54-тата минута Малех уцели напречния стълб със силен шут от дистанция и пропусна да върне Емполи в мача. В 69-ата минута Райндерс завърши страхотния си рейд с прецизен изстрел за 3:0.

