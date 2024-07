Млада звезда на Испания: Никога няма да бъда като Меси

Младата звезда на националния отбор на Испания Ламин Ямал коментира сравненията с Лионел Меси. 16-годишното крило заяви, че е доволен, че хората го сравняват с аржентинския маестро, но това е неуместно, тъй като никога няма да бъде като него.

Испанският национал също така коментира и снимките, които взривиха интернет. Както е известно, преди дни в пространството се появиха фотоси, на които Лионел Меси къпе бебето Ламин Ямал. Младият футболист сподели, че баща му е запазил кадрите, но никога не ги е публикувал, за да не се стигне до сравнение между таланта и аржентинеца.

