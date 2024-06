На "Уембли": Специалния проговори за бъдещето си (ВИДЕО)

“Все още не, все още не. Реших, че искам да отида там, но все още не е приключило, така че не мога да потвърдя официално. Но, да, искам да отида там. Ще ни бъде тежко в Шампионската лига, защото трябва да преодолеем три квалификационни кръга. В случая на Фенербахче осем играчи са на Европейското първенство, така че няма да са на подготовката преди първия кръг. Така че ще бъде тежко", заяви Моуриньо преди финала на Шампионска лига между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд.

"Но ако отида там, знаете, че обичам предизвикателствата. Затова, ако отида, ще се борим, за да бъдем в Шампионската лига”, коментира Специалния. Малко по-късно в официалната страница на Фенербахче се появи видео с Жозе Моуриньо, който каза: "Здравейте фенове на Фенербахче! Ще се видим скоро в "Кадъкьой" и нека започнем нашето приключение заедно". Очаква се в 19:00 часа мениджърът да акостира на стадиона на истанбулския клуб.

