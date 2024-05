Специалния е обратно в играта! Моуриньо ще работи близо до България

Новината бе съобщена от авторитетни журналисти, сред които и безпогрешното гуру Фабрицио Романо. Очаква се "жълтите канарчета" да обявят назначаването на 61-годишния Моуриньо още днес. Романо допълва, че Жорже Мендеш е преговарял по сделката и сега е време за подписване на всички официални документи.

За последно португалският мениджър бе начело на Рома. Наставникът напусна "вълците" пред януари тази година. Преди това той беше треньор на Тотнъм, Манчестър Юнайтед, Челси, Реал Мадрид, Интер, Порто, Униао Лейрия и Бенфика. Фенербахче отстъпи в борбата за титлата на Галатасарай и иска през следващия сезон да си отмъсти на големия съперник.

🟡🔵🇵🇹 José Mourinho’s verbal agreement with Fenerbahçe is on two year contract valid until June 2026.



It will also include an option for further season.



Jorge Mendes has been negotiating the deal and now time to review, sign all formal documents.



Here we go soon! 🇹🇷 pic.twitter.com/rsSZYCUKjO