Нападател с 97 гола в 102 мача е бесен на настоящия си клуб, иска незабавен трансфер

Един от най-добрите нападатели в света в последните две години е бесен на настоящия си клуб и иска незабавен трансфер в друг отбор. Става въпрос за 26-годишния офанзивен футболист на Спортинг Лисабон Виктор Гьокереш. Това съобщиха медиите в Португалия. Както е известно, шведският национал се представя феноменално с екипа на „лъвовете“ като заби 97 гола в 102 мача за тима.

Отличното представяне на Гьокереш с екипа на Спортинг привлече погледите на доста от топ отборите в Европа. Той има договор с лисабонския гранд за още три години, но в него има записана откупна клауза на стойност 100 милиона евро.

Frederico Varandas, Sporting CP’s club president, insists he has received no offers for Viktor Gyokeres and says his side will not succumb to “blackmail and insults” as speculation over the future of their star striker continues.



