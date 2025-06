Напусна Интер след резила в Шампионска лига, а сега ще стане най-високоплатения треньор в света

След разгромната загуба на Интер на финала на Шампионска лига се заговори сериозно за бъдещето на старши треньора Симоне Индзаги начело. "Черешката на тортата" на проваления сезон на "нерадзурите" бе загубата с 0:5 от Пари Сен Жермен в решаващия мач. Преди това тимът изпусна титлата в Серия А за една точка, загуби на финала на Суперкупата на Италия и отпадна на 1/2-финалите на Купата на Италия. Някой трябваше да плати цената за нулевия сезон и както всички очакваха, това ще е Индзаги.

Бившият италиански национал пое Интер през 2021 г. и ги поведе към титлата в Серия А, две купи на Италия и три успеха в Суперкупата, но времето му на "Сан Сиро" изтече. Специалистът напуска Милано, за да поеме нова длъжност в Близкия изток. Индзаги ще се отправи към Саудитска Арабия, където е приел да бъде мениджър на Ал-Хилал. Испанското издание Marca съобщава, че Ал-Хилал е предложил на италианеца 2-годишен договор с нетен доход от 26 милиона евро годишно, който той е приел. Това ще го превърне в най-високо платения треньор в момента.

🚨🇸🇦 Simone Inzaghi, signing his two year deal as new Al Hilal manager right now in Paris with the president.



€26m net per season salary. 🤝🏻 pic.twitter.com/5oArPBTBTL