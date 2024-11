Не мисли да стои далеч от футбола: Иниеста купи третодивизионен клуб (СНИМКА)

Легендата на испанския футбол Андрес Иниеста не смята да стои далеч от спорта, след като официално сложи край на кариерата си. Днес стана ясно, че бившият халф на Барселона е купил третодивизионен датски клуб. Става въпрос за тима на Хелзингор.

Иниеста и неговата компания „Never Say Never”, в партньорство със швейцарската „Stoneweg”, са придобили основния пакет акции на Хелзингор. Тимът е основан през 2005 година като в момента е в третото ниво на датския футбол. Най-големият успех на отбора е участието в Суперлигата през сезон 2017/18.

