Носител на Шампионска лига: Юнайтед взе най-добрия треньор в света

Двукратният носител на Шампионската лига с екипа на Реал Мадрид - Фабио Коентрао, се изказа ласкаво по адрес на новия мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим. Двамата са играли заедно в Бенфика и португалския национален отбор. Бившият ляв бек определи наставника на "червените дяволи" като най-добрия в света към настоящия момент.

"Спортинг загуби много важна фигура, но съм щастлив за Рубен. Той заслужава това и много повече. Манчестър Юнайтед си осигури най-добрият треньор в света в момента. Рубен вече се доказа достатъчно и сега ще ни прави горди в друга страна", заяви Коентрао пред "А Бола".

