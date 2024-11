По искане на Аморим: Юнайтед чупи трансферния си рекорд с Хари Кейн

Ръководството на Манчестър Юнайтед е готово да извади огромна сума, за да привлече звездата на Байерн Мюнхен Хари Кейн. Това съобщи изданието El Nacional. Според информациите „червените дяволи“ са склонни да платят 108 милиона паунда за правата на английския национал.

За привличането на 31-годишния централен нападател настоява лично новият мениджър на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим. Португалският специалист е категоричен, че му трябва класен голмайстор, за да може тимът да гони поставените му цели и Хари Кейн е идеалният избор. Сериозен интерес към англичанина има и от страна на ПСЖ.

🚨 Manchester United and PSG are reportedly preparing €130m bids for Harry Kane.



(Source: El Nacional)



