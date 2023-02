Обратно у дома: Меси ще играе за родния си клуб

Според информация на infobae.com 35-годишният нападател е дал съгласие да участва в бенефиса на Макси Родригес, който в миналото се подвизава за Еспаньол, Атлетико Мадрид и Ливърпул, а кариерата си завърши именно в Нюелс. Двамата играчи освен бивши съотборници в националния тим са и много добри приятели.

🚨 Newell's Old Boys will invite Lionel Messi to play in a testimonial game for Maxi Rodríguez on Friday 16th of June at the Estadio Marcelo Bielsa. The occasion is seen by the club as a "test run" ahead of a possible return to Rosario for Messi in the future. @infobae 🇦🇷🔴⚫️ pic.twitter.com/b5zP7mTDge