Бъдещето на Меси: Едно е сигурно - Лео няма да се връща в Барса

„Не мисля, че Лео ще се върне в Барселона. Не сме говорили с президента Жоан Лапорта – дори няма предложение от Барса.“, коментира Хорхе Меси, който изпълнява длъжността агент на своя син. Така или иначе каталунците едва ли могат да удовлетворят финансовите претенции на 7-кратния носител на Златната топка с оглед на настоящото си положение.

