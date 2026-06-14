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Очаквана изненада: Мароко устоя на Бразилия на Световното първенство по футбол 2026

14 юни 2026, 3:05 часа 897 прочитания 0 коментара

Отборът на Мароко, който стигна до полуфинал на Световното първенство по футбол в Катар преди 4 години, оправда очакванията и се противопостави достойно на петкратния световен шампион Бразилия. Мароканците не позволиха на кариоките да започнат първенството в Америка с успех и първият мач в група C завършни наравно.

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Стартът на мача подсказа какво може да се случи – мнозина очакваха, че мароканците ще могат да затруднят много сериозно бразилците и не само. В първите 10-тина минути африканците натиснаха здраво и с много динамична игра, като се получи едно от най-красивите положения досега на шампионата – страхотен финт отляво и пас към дъгата на наказателното поле, който завърши с удар и добре че защитник на Бразилия застана на пътя на топката, защото вратарят Алисон беше тръгнал в противоположната посока и ъгълът му беше отворен.

Бразилия скоро отговори, като успя да овладее топката и дори Игор Тиаго имаше шанс след центриране на Винисиус, но се размина с топката. Но мароканците ужилиха златистите в 21-вата минута – Браим Диас направи перфектен извеждащ пас в центъра на бразилската защита за Исмаел Саибари и той с лекота прехвърли Алисон – 0:1.

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След гола Мароко буквално нагъна Бразилия, като Диас правеше чудеса, а бразилската защита някак удържаше – но тогава блесна звездата на бразилците Винисиус Жуниор. След половин час игра той получи топката на левия фланг след двойно подаване с Бруно Гимараеш, финтира успешно и с мощен шут с десния крак препарира Боно – 1:1 в 32-рата минута.

До края на първата част най-доброто положение пак беше за Бразилия – странична ножица на Лукас Пакета, но Боно с рутинен плонж изби.

През второто полувреме Бразилия наложи превъзходство, като в 52-рата минута Игор Тиаго получи отличен шанс – след тъч беше изведен срещу Боно под ъгъл отляво и стреля, но мароканският вратар спаси с една ръка. Постепенно обаче, с напредването на времето, двата отбора започнаха да гледат повече да се подсигурят, отколкото да рискуват. В 83-тата минута Мароко за малко да направи фатална грешка – Иса Диоп върна към Боно малко късо и Рафиня за малко да вземе топката на празна врата, но мароканският вратар успя да се намеси пръв. В 93-тата минута Боно пак трябваше да се намесва след изстрел на Данило Сантос по диагонала отдясно. А в 99-та минута Алисон направи двойно спасяване след свиреп шут отдалеч и последвал опит за добавка.

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Бразилия отбор Световно първенство по футбол 2026 Мароко отбор
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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