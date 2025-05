Официално: Байерн Мюнхен представи германски национал, взе го по позната схема (ВИДЕО)

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен представи официално първото си ново попълнение. Баварците привлякоха централния защитник на един от големите си съперници Байер Леверкузен – Джонатан Та. 29-годишният германски национал се присъединява към отбора на Венсан Компани като свободен агент, след като договорът му с „аспирините“ изтече, а той категорично отказа да го поднови. Бранителят бе свързван и с трансфер в Барселона, но е предпочел да приеме офертата на Байерн, който в последните години доста често привлича водещите футболисти на основните си конкуренти като свободни агенти.

Fresh look for a new chapter. 🔥#ServusJona pic.twitter.com/KjEFS5VR6G