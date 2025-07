Официално: Чаканият трансфер от Юнайтед в Барса е факт, нападател ще носи емблематичен номер

Нападателят на Манчестър Юнайтед Маркъс Рашфорд официално премина под наем до края на сезона в Барселона. Според сделката каталунският гранд може да откупи англичанина за 30 милиона евро. Ако решат да не се възползват от тази опция, ще платят пет милиона евро за самия наем. "Лос кулес" ще заплащат пълната заплата на атакуващия състезател. Рашфорд ще носи емблематичния №14, който е бил на гърба на Тиенри Анри.

27-годишният футболист е продукт на школата на "червените дяволи", а за първия отбор на клуба има 426 мача. От срещата с Виктория (Пилзен) на 12-и декември обаче е неизползваем в клуба. През втората част от полусезона беше даден под наем на Астън Вила и е сред петимата желаещи да напуснат състава, които тренират далеч от първия отбор на Рубен Аморим от началото на предсезонната подготовка, докато проучват възможностите си на трансферния пазар. Това са Джейдън Санчо, Алехандро Гарначо, Антони и Тайрел Маласия.

FC Barcelona and Manchester United have reached an agreement for the loan of the player Marcus Rashford until 30 June 2026. The agreement also establishes an option to buy the English forward.