Как Зидан разпиля Гуардиола и потопи Испания в сълзи (ВИДЕО)

Зинедин Зидан ще остане в историята на футбола като един от най-великите играчи стъпвали някога на „зеления килим“. Френският маестро бе невероятен плеймейкър, който можеше да реши всеки мач с един удар или един перфектен пас. В кариерата си Зизу, както всички наричат легендарния полузащитник, се е изправял на терена срещу много корави съперници. Един от тях е настоящият мениджър на Манчестър Сити – Хосеп Гуардиола.

Като футболист Пеп се славеше предимно с отличната си игра в дефанзивен план. Полузащитникът на Барселона разчиташе на физическите си качества, за да се справя със съперниковите нападатели. Един ден обаче дори и тези негови качества не му помогнаха. Това бе денят, в който Гуардиола трябваше да се изправи срещу Зизу.

When Pep Guardiola was tasked to man-mark Zinedine Zidane.



(via @EHcomps) pic.twitter.com/ei1QqwLzZt