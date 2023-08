Официално: Роналдо със звезден партньор в атаката на Ал Насър (ВИДЕО)

Срокът на споразумението на Мане не се съобщава, но според журналиста Флориан Плетенберг договорът е до лятото на 2027 г. В новия си клуб сенегалецът ще печели повече от 40 милиона евро годишно. Той се присъедини към баварците миналото лято. Преди това защитава дълго време цветовете на Ливърпул.

За Байерн атакуващият състезател записа 38 мача, като отбеляза 12 гола и направи 6 асистенции. С германския колос Садио Мане стана шампион на страната и носител на Суперкупата. От Ал Насър представиха сенегалеца със специално клип в социалните мрежи, в който феновете скандират “Сааадиииооо”.

Италианският полузащитник Марко Верати е уточнил личните си условия с Ал Хилал, съобщава журналистът Фабрицио Романо. Халфът на Пари Сен Жермен се е разбрал с клуба от Саудитска Арабия за трансфера си, но от ръководствата на двата отбора все още на се договорили за цената на Верати. През миналия сезон италианецът изигра 38 мача за ПСЖ. Той е във френския гранд от 2012 година. Настоящият му договор е до лятото на 2026 година.

Zero minutes for Marco Verratti today vs Inter. One more time, very clear that he has already agreed terms with Al Hilal but no agreement between clubs. 🇮🇹



PSG could look at different solutions for Verratti as Al Khelaifi wants more than €30m fee. pic.twitter.com/oYo2XX3Y0V