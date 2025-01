Почна ги: Коялипу заблестя в дебюта си в Лига 1 и зададе тон за обрат на Ланс

Бившият голмайстор на ЦСКА Годуин Коялипу заблестя във френската Лига 1 още в своя дебют! 24-годишният национал на Централноафриканската република стартира като титуляр за новия си отбор Ланс в първия си мач и се нуждаеше от 29 минути, за да реализира попадение. Централният нападател изравни резултата, след като северняците инкасираха гол в осмата минута при визитата си на Льо Авър. През втората част гостите стигнаха и до пълен обрат, за да победят с 2:1.

Коялипу и съотборниците му започнаха лошо срещата. В деветата минута бившият футболист на Уест Хям Андре Аю преодоля Херве Кофи за 1:0. 20 по-късно дойде мигът на Годуин Коялипу. Той засече с глава центриране в наказателното поле, за да възстанови паритета и оправдае доверието на старши треньора Уил Стил.

ОЩЕ: Кой ще е заместникът на Коялипу в ЦСКА? Отговорът идва от Турция

THIS IS HOW YOU START A NEW JOURNEY 🇨🇫🎯



Koyalipou scores in his Lens debut! pic.twitter.com/yjRoWEdwtV