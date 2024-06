Подпряха ли Франция? Скандална съдийска грешка преди гола на "петлите" (ВИДЕО)

Около две минути преди гола на Франция се стигна пред опасност пред вратата на "петлите". Тогава футболист на Австрия излезе сам срещу вратаря на Франция Майк Менян, но стражът успя да избие. Вместо да свири корнер, съдията отсъди аут.

Малко по-късно се стигна и до попадението във вратата на Австрия. Решението обаче нямаше как да бъде променено - и голът на Франция остана редовен. Австрийският тим обаче със сигурност може да съжалява за допусната съдийска грешка, която можеше да промени развоя на мача.

Вижте ситуацията, при която бе отсъден аут за Франция, вместо корнер за Австрия:

THE REF GAVE A GOAL KICK AFTER THIS…🤯



2 mins later France go and score😳 pic.twitter.com/AbvZ9ad5DC