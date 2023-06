Потвърдено: Отборът на Бензема взима още една футболна звезда

Канте, който спечели Висшата лига и Шампионска лига със "сините", се очаква да финализира трансфера си в Ал Итихад в следващите 24 часа. Той ще последва примера на актуалния носител на "Златната топка" Карим Бензема, който вече бе официално представен като играч на тима.

Романо съобщава, че Ал Итихад вече са уверени, че ще вземат Канте. Споразумението между двете страни е постигнато още през миналата седмица, като вече е премината и първата част от медицинските прегледи. Остава обаче да бъде поставен финалният подпис на играча и неговия агент.

Ако не настъпи голям обрат в събитията, то Канте ще премине в първенството на Саудитска Арабия. В последните дни клубове от страната от Арабския полуостров проявяват интерес и към други футболни звезди като Садио Мане, Лука Модрич и Лео Меси, който обаче избра Интер Маями.

В последните часове стана ясно, че и легендата на Ливърпул Стивън Джерард ще работи в Саудитска Арабия.

Understand Al Ittihad are finally confident to get N'Golo Kanté deal signed within the next 24 hours. Agreement reached last week, first part of medical done but still waiting on player/agents signature. 🚨🟡⚫️ #CFC



Deal set to be sealed with final round of talks today. pic.twitter.com/ngciyW37eQ