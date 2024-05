Правилно ли бе отменен голът на Байерн? Противоречивата засада, която зарадва Реал (ВИДЕО)

Спорни положения по време на сблъсъка не липсваха, както подобава на подобно дерби. Най-противоречивата ситуация се разигра в самия край при резултат 2:1. Попадение на Матайс де Лихт бе отменено заради засада. Тя обаче бе доста тънка, но въпреки това реферът Шимон Марчиняк веднага отбеляза нередовната позиция.

Действието не бе в унисон с последните тенденции, според които се оставя нападението да приключи, а след това се намесва ВАР. Именно поради тази причина привържениците на баварците останаха недоволни. Така на практика в мача нямаше продължения и Реал Мадрид се класира на финал. Решете сами правилно ли бе отменен голът на Байерн, като изгледате клипа:

Someone explain to me why this was an offside against Bayern and the goal getting ruled out?👀 https://t.co/ODGIE8tfFN pic.twitter.com/Aj8jVXBevM