Преди белята ала Георги Йомов: Фамозният гол на Погба на Евро 2020 (ВИДЕО)

Погба получи 4-годишно наказание, след като бе уличен с допинг. Неговите състезателни права са спрени и той изпадна от състава на Франция. През 2021-ва обаче той вкара истински шедьовър на европейското първенство.

Голът на Погба дойде именно на 1/8-финала срещу Швейцария, с който "петлите" поведоха с 3:1 в 75-ата минута. Попадението му бе фантастично - с прекрасен удар от дистанция, който придоби парабола и не остави шансове на Ян Зомер.

This Paul Pogba goal from the last EUROs. 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/u8xbKgMaJf