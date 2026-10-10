Феномена остави Роналдо извън Топ 5 на най-великите футболисти на всички времена

Кой е най-великият футболист на всички времена? Това е въпрос, който се задава от много, много години. Отговорът обикновено е или Лионел Меси, или Кристиано Роналдо - двете суперзвезди, които имат общо 13 награди "Златна топка". Съперничеството между двамата оформи една ера в историята на "красивата игра". Преди тях обаче имаше Пеле и Диего Марадона. Двамата южноамериканци доминираха в спорта по време на своята епоха и все още са част от дискусията за най-велик играч на всички времена, въпреки Меси и Роналдо.

Бразилският Роналдо посочи най-добрите играчи на всички времена

Макар всеки да има мнение за най-добрите играчи в света, мненията на онези, които са достигнали върха във футбола, просто имат малко по-голяма тежест. Ето защо е толкова интересно да чуем мнението на Роналдо Назарио, който посочи 12-е най-добри играчи според него. Феномена изненада мнозина с избора си. Макар че смята Кристиано Роналдо за един от най-великите, той го остави извън челните позиции. В интервю пред "ESPN" бразилецът заяви:

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"Кристиано Роналдо има фантастична кариера, спечелил е всичко, отбелязвал е голове по всеки възможен начин. Той със сигурност е сред най-добрите в историята. Но не съм съгласен, че той е най-добрият. Но уважавам мнението му... Бих казал, че той лесно попада в Топ 10", заяви Роналдо. Не е изненада, че той определи сънародника си Пеле за №1 на всички времена. В трио, съставено изцяло от южноамериканци, Роналдо не можа да определи кой се доближава най-много до неземния статут на Пеле. Вместо това той включи Лионел Меси и Диего Марадона в своята тройка, без да прави разграничение между второ и трето място.

"Пеле е номер 1, без съмнение. След него идват Меси и Марадона, които са наравно. Следват Зико, Ромарио, Кристиано Роналдо, Ван Бастен, Зидан, Фиго, Ривалдо, Роналдиньо Гаучо. Цяла поредица от играчи. В този списък има много звезди и съм сигурен, че ще пропусна някои. Всеки път, когато някой ме попита за тази класация, съставям различен списък. Само първите трима са безспорни", каза още Феномена. След това той отдели специално внимание на Неймар, който също заслужава място в класацията на бразилската легенда.

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