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Роналдо е отстранен от Португалия: Окончателно ли е решението?

10 октомври 2026, 17:39 часа 466 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Роналдо е отстранен от Португалия: Окончателно ли е решението?

След скандала, в който Кристиано Роналдо се забърка с националния отбор на Португалия, местната футболна федерация спря правата му да се състезава за "мореплавателите". Това обявиха от самата федерация, като причината за това е образуваното срещу Роналдо дисциплинарно производство. Правата на Роналдо са спряни превантивно като неавтоматична мярка. В момента от федерацията разследват суперзвездата за "евентуалното дисциплинарно значение на фактите".

Кристиано Роналдо е отстранен от националния отбор на Португалия

От Португалската футболна федерация съобщиха за това си решение с официално съобщение. Ето какво се казва в него: "С образуването на дисциплинарно производство срещу Кристиано Роналдо, с решение на Непрофесионалната секция от 9 октомври 2026 г., се цели разследване на евентуалното дисциплинарно значение на фактите, докладвани на 7 октомври. Без да се засяга автоматичното превантивно отстраняване, на което той е бил подложен до момента на постановяване на решението, беше определено и неавтоматично превантивно отстраняване на футболиста, като на производството беше даден спешен характер".

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Кристиано Роналдо

Роналдо е искал да се откаже още след Мондиал 2026

Кристиано Роналдо напусна демонстративно лагера на Португалия след втория мач на "мореплавателите" в Лигата на нациите. По-късно суперзвездата публикува дълго обяснение в социалните мрежи, в което написа, че причината за тръгването му е, че националният селекционер Жорже Жезус не е удържал на думата си. Суперзвездата сподели още, че е искал да се оттегли още след края на световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Макар и временно, това решение на федерацията поставя бъдещето на Кристиано Роналдо в националния отбор под голяма въпросителна.

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Кристиано Роналдо Португалия отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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