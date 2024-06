Радост в Разград: Нападател на Лудогорец с първи гол на Евро 2024 (ВИДЕО)

Квадво Дуа се разписа още в 12-ата минута на двубоя на „кръстоносците“ с маджарите. Нападателят на Лудогорец получи страхотен пас в коридор от Абишер и без да се колебае матира стража на Унгария – Петер Гулаши. Попадението е първо за Дуа за националния отбор на Швейцария. То падна във втория му мач за тима.

27-year-old Kwadwo Duah only made his Switzerland debut 11 days ago.



He scored 12 minutes into his Euro 2024 debut against Hungary ⚡ pic.twitter.com/7vOd7y0vcz