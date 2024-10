Реал Мадрид е отбор на годината, Мбапе - голмайстор, но няма кой да вземе наградите

Реал Мадрид е отборът на годината! "Кралете" завоюваха престижната награда на церемонията "Златна топка" за 2024 г. Новата звезда на "белия балет" - Килиан Мбапе, пък си подели приза за голмайстор №1 с Хари Кейн - двамата имат по 52 попадения.

Никой от мадридския колос обаче не излезе да вземе отличията, тъй като Реал обяви бойкот на церемонията заради скандала, който се оформи в последните часове около сензационните информации, че Винисиус Жуниор няма да получи голямата награда.

