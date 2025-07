Реал Мадрид се раздели с една от най-големите си живи легенди, но привлече диамант за шлифоване

Реал Мадрид официално се раздели с легендата Лука Модрич. 39-годишният хърватин подписа с италианския гранд Милан като свободен агент, защото договорът му с "белия балет" изтече и не беше подновен. Халфът ще играе с №14 на "Сан Сиро". В същото време "кралете" се подсилиха с Алваро Карерас от Бенфика. Мадричани платиха 50 милиона евро за правата на новото си бижу. 22-годишният испанец парафира с контракт за шест сезона.

Модрич се обвърза с "росонерите" за една година, като има опция за удължаване с 12 месеца. Полузащитникът пристигна в Милано, за да финализира трансфера си. Той държеше да приключи с Реал Мадрид на Световното клубно първенство, след което официално да подпише с нов отбор. Лука Модрич игра за столичани в продължение на 13 години. Той записа 597 мача за "белите", в които вкара 43 гола и направи 95 асистенции.

