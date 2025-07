Нито Меси, нито Роналдо: Доналд Тръмп каза кой е най-великият футболист в историята (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп даде интервю за DAZN, след като изгледа финала на Световното клубно първенство на стадион „Метлайф“ в Ню Джърси между Челси и Пари Сен Жермен. В присъствието на държавния глава, който беше придружен от съпругата си Мелания и седеше на трибуните до президента на ФИФА Джани Инфантино, лондончани разпиляха "принцовете". В интервюто си Тръмп изненада с отговор на въпроса "Кой е най-великият футболист за всички времена?", не посочвайки нито Лионел Меси, нито Кристиано Роналдо.

„Преди много години, когато бях млад, доведоха тук един играч на име Пеле. Той игра за отбор, който се казваше ‘Космос’. Стадионът беше пълен и това беше заради Пеле. Не искам да си издавам възрастта, но това беше отдавна, и аз бях млад. Отидох да го гледам и той беше фантастичен. „Затова може би ще избера нещо по-старомодно – както хората казват Бейб Рут (б.р. – бейзболна легенда) – и ще кажа, че Пеле беше велик“, заяви Тръмп, поставяйки бразилеца над днешните суперзвезди на футбола.

Преди това американският президент връчи трофея на капитана на Челси Рийс Джеймс, като остана на сцената по-дълго от очакваното и се озова в центъра на празненствата на отбора. В този момент камерите уловиха реакцията на звездата на "сините" Коул Палмър, който изглеждаше доста объркан. Щатите бяха домакин на обновения формат на Световното клубно първенство това лято, а догодина страната ще приеме и Мондиал 2026, заедно с Канада и Мексико.

ОЩЕ: Челси разби на пух и прах европейския шампион ПСЖ! "Палмършоу" на финала на Световното клубно

Donald Trump reveals who he believes is the greatest football player ⚽️



GLOBAL HOME OF FOOTBALL | Live All Summer Long | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld @emilyraustin pic.twitter.com/PO8id5tfAw