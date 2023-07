Саудитското правителство стартира план „Мбапе“, местен клуб прати мегаоферта за нападателя

Днес френският вестник „Екип“ съобщи, че саудитското правителство е стартирало офанзива за привличането на Мбапе в страната. Според информациите местния Ал Хилал е предложил на ПСЖ 100 милиона евро за правата на футболиста, а също така ще даде и огромна заплата на нападателя. Договорът на френския национал пък ще е за само 1 сезон, след което саудитците са готови да го пратят без пари в Реал Мадрид.

