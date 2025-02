Шампион от ЕВРО 2024 ще играе в Турция! Друга звезда може да отплава от Босфора

Капитанът на европейския шампион Испания - Алваро Мората, ще заиграе в Турция! Милан и Галатасарай са уговорили всичко по шестмесечния наем на централния нападател. В същото време "росонерите" вече са намерили заместник на 32-годишния таран. Една от звездите на Фенербахче - Алан Сен-Максимен, пък е спряган за трансфер в Наполи. "Партенопейците" все още търсят футболист на поста на продадения в ПСЖ Хвича Кварацхелия.

Мората ще премине при „лъвовете“ с първоначален шестмесечен наем, който може да бъде удължен с една година. Впоследствие "Джим Бом" ще има и опция за закупуване. В следващите часове испанецът ще лети за Истанбул. Новината потвърждава трансферното гуру Фабрицио Романо. Междувременно ръководството на Милан насочи вниманието си към нападателя на Челси Жоао Феликс. По медийнца информация именитият футболен агент Жорже Мендеш ще се опита да договори сделка между двата клуба. Друг набелязан състезател от италианския гранд е асът на Фейенорд Сантяго Хименес.

ОЩЕ: Дългоочакваната сделка е факт! Съотборник на Роналдо отива при Моуриньо във Фенербахче

🚨🟡🔴 Álvaro Morata to Galatasaray, here we go! AC Milan and Gala have now verbally agreed on all terms of the move.



Initial loan with option to extend +1 year and buy clause included.



Documents being checked, then Morata will fly to Istanbul.



Exclusive story, confirmed. 🇹🇷 pic.twitter.com/lcoosxUNHY