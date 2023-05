Шпалир, две дузпи и рекорд на Осимен при завръщането на Наполи у дома (ВИДЕО)

Срещата започна с шампионски шпалир за играчите на Наполи, които бяха аплодирани от футболистите на Фиорентина. Стадион "Диего Армандо Марадона" пък бе изпълнен до краен предел, за да продължат празненствата в града от последните няколко дни.

Napoli receive a guard of honour from Fiorentina this afternoon fresh from winning the Serie A title on Thursday 💙 pic.twitter.com/Q8c8RSJzPI

Наполи получи две дузпи в мача, като и двете бяха отсъдени след почивката. Първата бе изпусната от Осимен в 48-ата минута, но в 72-ата минута нападателят се реваншира с точно изпълнение от бялата точка, за да се превърне и в африканеца с най-много голове в Серия А.

В класирането Наполи е първи с 83 точки, а Фиорентина е осми с 46 точки.

Victor Osimhen has now scored more Serie A goals than any other African player in the competition's history. 🇳🇬 #Napoli pic.twitter.com/gCQABqRvaF