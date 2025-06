Сити изпревари Ливърпул за подписа на голям френски талант

Манчестър Сити изпревари Ливърпул в битката за подписа на един от големите френски таланти. Става дума за 21-годишния офанзивен полузащитник на Лион – Раян Шерки. Това съобщи изданието „The Athletic“. Както е известно, плеймейкърът бе силно желан от мениджъра на „гражданите“ Хосеп Гуардиола като преминаването му на „Етихад“ бе считано за сигурно. В последния момент обаче Ливърпул се намеси и опита да отмъкне младока под носа на големия си съперник.

В крайна сметка обаче Раян Шерки е решил да продължи кариерата си в Манчестър Сити. Шефовете на „гражданите“ и тези на Лион са постигнали договорка за трансферната сума по сделката. Очаква се тя да бъде около 40 милиона евро. Самият играч пък вече е уточнил личните си условия с ръководството на английския клуб. Договорът трябва да бъде подписан официално в следващите дни, а Шерки да бъде част от състава на Сити за предстоящото Световно клубно първенство.

