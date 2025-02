Сити трепери до края срещу третодивизионен тим във ФА Къп, Груев изгледа загуба на Лийдс от пейката (ВИДЕО)

Манчестър Сити продължава с колебливото си представяне през настоящия сезон, след като победи трудно третодивизионния Лейтън Ориент в четвъртия кръг на ФА Къп. Двубоят завърши при резултат 2:1 за „гражданите“, които губеха в резултата до 56-ата минута. В крайна сметка футболистите на Пеп Гуардиола направиха пълен обрат и продължават напред в турнира. Българският национал Илия Груев и неговият Лийдс обаче се простиха с надпреварата след загуба у дома от Милуол.

JAMIE DONLEY. THAT'S INCREDIBLE. 🤯



The @SpursOfficial loanee with an incredible effort from distance that ends up in the net to give @leytonorientfc the opening goal against Manchester City 😱#EmiratesFACup pic.twitter.com/bHnKg92Q2y