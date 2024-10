Скандал с Килиан Мбапе! Обвиняват го в изнасилване, той отрече и намеси ПСЖ

Суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе се забърка в огромен скандал! Според шведските медии французинът е обвинен в изнасилване - новина, която футболистът побърза да определи като "фалшива". Нападателят намеси ПСЖ в сагата, а на този фон шведската прокуратура потвърди за случай на изнасилване в Стокхолм, но без да споменава имена.

Мбапе получи почивка от селекционера на Франция Дидие Дешан за мачовете от Лига на нациите и реши да оползотвори свободното време с купони. Капитанът на "петлите" бе заснет да се забавлява в нощен клуб в Стокхолм. Тези действия обаче му докараха сериозни проблеми.

Късно в понеделник вечер един от най-големите вестници в Швеция - "Експресен", публикува информация, според която срещу Килиан Мбапе има подадена жалба с обвинение за изнасилване и сексуално посегателство. Многомилионната звезда реагира мигновено с публикация в социалните мрежи.

French soccer player Kylian Mbappe has been accused of violence after a trip to Sweden According to Swedish publication Expressen, Mbappe is under investigation on charges of sexualized violence and harassment. The publication specifies that Real Madrid striker Kylian Mbappe… pic.twitter.com/Lzg3Qr9BwJ

"FAKE NEWS" (б.р. - фалшиви новини). Толкова е предвидимо. Ден преди изслушването - не е съвсем случайно", написа той, по всяка вероятност визирайки делото, което води за неизплатени бонуси срещу Пари Сен Жермен.

Часове след медийната публикация шведската прокуратура излезе с официално изявление: “След медийните съобщение за предполагаемо изнасилване в Стокхолм, прокурорът може да потвърди, че в полицията е внесена жалба за изнасилване. Според доклада инцидентът е станал на 10 октомври 2024 в хотел в центъра на Стокхолм. Предварителното разследване е поето от прокурор Марина Чиракова. Прокурорът не е на разположение за отговори на медиите на този етап и не може да предостави повече информация. Когато такава бъде налична, тя ще бъде предоставена чрез ново съобщение за пресата.”

В медиите заваляха статии, според които полицията е обискирала хотелската стая на Килиан Мбапе и е иззела веществени доказателства. Предстои развитие по случая.

🚨 Swedish police have confirmed to local media that Kylian Mbappé is the subject of a complaint for rape and sexual assault.



The footballer was staying at the Bank Hotel and it is claimed the alleged rape took place on Thursday night. pic.twitter.com/iFSya8FyJb